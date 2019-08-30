Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте: полный текст

Верховная Рада обнародовала текст законопроекта, внесенного президентом Владимиром Зеленским, об импичменте главы государства.

Он появился в пятницу, 30 августа, на сайте парламента.

Законопроект описывает особую процедуру снятия президента с должности. Причиной для такой инициативы нардепов может стать исключительно совершение им государственной измены или другого преступления.

Зеленский внес законопроект об импичменте

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. Документ должен содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии.

Согласно документу следственная комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенных президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.

Президент, против которого инициировали процедуру импичмента, может пользоваться услугами от одного до пяти защитников его прав, свобод и интересов.

Пленарное заседание, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, кроме случаев, когда информация составляет государственную тайну.

Зеленский внес законопроект об импичменте Укринформ

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады. Примечательно, что если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извиняется перед президентом.

В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, а производство в судах закрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде как неотложный 29 августа.

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