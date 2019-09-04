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4 сентября • обновлено в 18:10
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Зеленский ветировал закон о "Пласте": в "Европейской солидарности" прокомментировали скандал

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Партия "Европейская солидарность" вновь предложит финансирование организации "Пласт" в государственном бюджете на 2020 год.

Такое заявление опубликовали в пресс-службе политсилы. Таким образом в "ЕС" отреагировали на то, что президент Владимир Зеленский ветировал закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".

"Основанный в начале прошлого столетия "Пласт" пережил не одного президента и не один оккупационный режим за более 100 лет своего существования. Закаливание патриотизма и духа борьбы среди украинской молодежи не прекращалось и во время двух мировых войн, и даже тогда, когда территория Украины погрузилась в темный мрак правления и репрессий коммунистов. Президент Владимир Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава украинского государства, который открыл бы государственную поддержку организации, которая столетиями помогает Украине. Отвергнув закон о финансировании "Пласта", он сделал свой выбор", – написали в политсиле.

Петр Порошенко и "Пласт"

Петр Порошенко и "Пласт"

Пресс-служба "ЕС"

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В "ЕС" отметили, что будут снова предлагать финансирование "Пласта" в госбюджете на 2020 год.

"Потому что мы знаем, что хоть украинский "Пласт" может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от "Пласта", – отметили в партии.

Как писал OBOZREVATEL, 30 мая Рада приняла за основу и в целом закон о "Пласте". Его целью является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с "Пластом", усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

4 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта".

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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