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29 октября • обновлено в 17:09
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Есть только один путь: Зеленский озвучил твердую позицию по войне на Донбассе

1.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией на Донбассе можно решить только дипломатическим путем.

Своей позицией он поделился во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine во вторник, 29 октября, в Мариуполе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Глава государства подчеркнул, что прекращение войны на востоке и возвращение всех украинских территорий является главной задачей.

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Зеленский выступил на форуме в Мариуполе

Зеленский выступил на форуме в Мариуполе

Facebook "Команда Зеленского"

"Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которой прислушиваются. Процветать, быть независимой и успешной", – процитировали президента на странице Зекоманды в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

"Более того – именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины – это и ваш успех", – резюмировал президент.

Зеленский выступил на форуме в Мариуполе

Зеленский выступил на форуме в Мариуполе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе Зеленский поприветствовал разведение войск в Золотом, которое начали 29 октября.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Мариуполь
Тег
Донбасс
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Лох лохов собрал,в начале речи оно сказало мне 42 годины.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Что-то в прямой речи Зеленского нет слов о "военном конфликте с Россией".
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