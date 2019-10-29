Есть только один путь: Зеленский озвучил твердую позицию по войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией на Донбассе можно решить только дипломатическим путем.

Своей позицией он поделился во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine во вторник, 29 октября, в Мариуполе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Глава государства подчеркнул, что прекращение войны на востоке и возвращение всех украинских территорий является главной задачей.

Зеленский выступил на форуме в Мариуполе Facebook "Команда Зеленского"

"Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которой прислушиваются. Процветать, быть независимой и успешной", – процитировали президента на странице Зекоманды в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

"Более того – именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины – это и ваш успех", – резюмировал президент.

Зеленский выступил на форуме в Мариуполе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе Зеленский поприветствовал разведение войск в Золотом, которое начали 29 октября.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал