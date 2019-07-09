Зеленский устроил масштабные чистки в регионах Украины: 70 увольнений за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 70 глав районных государственных администраций.

Об этом идет речь в указах №76-№146 от вторника, 9 июля. Причиной указывается окончание срока полномочий президента Украины.

Полный список уволенных глав райадминистраций:

Александра Настасенко с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации. Владимира Каретка - с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации. Игоря Довбаня - с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве госадминистрации. Владислава Уткина - с должности председателя Гайсинской РГА Винницкой области. Олега Легезу - с должности председателя Жмеринской РГА Винницкой области. Ярослава Чернегу - с должности председателя Литинской РГА Винницкой области. Олега Китасюка - с должности председателя Могилев-Подольской РГА Винницкой области. Сергея Ладана - с должности председателя Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области. Людмилу Марцин - с должности председателя Теплицкой РГА Винницкой области. Леонида Лобан - с должности председателя Тростянецкой РГА Винницкой области. Екатерину Кедик - с должности председателя Шаргородской РГА Винницкой области. Михаила Вдовцова - с должности председателя Ямпольского РГА Винницкой области. Наталья Василец - с должности председателя Владимир-Волынской РГА Волынской области. Юлию Гринчук - с должности председателя Гороховского РГА Волынской области. Валерия Ткачука - с должности председателя Киверцовской РГА Волынской области. Виктора Козака - с должности главы Ковельской РГА Волынской области. Андрея Харламповича - с должности председателя Ратнивской РГА Волынской области. Анатолия Бринчук - с должности председателя Старовиживской РГА Волынской области. Ореста Василишина - с должности председателя Турийской РГА Волынской области. Василия Голядинця - с должности председателя Шацкого РГА Волынской области. Дмитрия Дресвянников - с должности председателя Бахмутской РГА Донецкой области. Дмитрия Такаджы - с должности председателя Волновахского РГА Донецкой области. Дмитрия Монахиню - с должности председателя Мангушский РГА Донецкой области. Владимира Сагайдака - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области. Петра Яригна - с должности председателя Бердичевской РГА Житомирской области. Николая Жилинского - с должности председателя Черняховской РГА Житомирской области. Михаила Русанюк - с должности председателя Виноградовского РГА Закарпатской области. Василия Демьянчука - с должности председателя Тячевской РГА Закарпатской области. Назария Павлия - с должности председателя Хустской РГА Закарпатской области. Юрия Клименко - с должности председателя Гайворонской РГА Кировоградской области. Александра Лукашова - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области. Павла Сороку - с должности председателя Маловисковской РГА Кировоградской области. Андрея Кочергу - с должности председателя Новгородковской РГА Кировоградской области. Александра Сенченко - с должности председателя Новомиргородской РГА Кировоградской области. Ольгу бороться - с должности председателя Александровской РГА Кировоградской области. Сергея Самородченко - с должности председателя Онуфриевской РГА Кировоградской области. Сергея Завалия - с должности председателя Петровской РГА Кировоградской области. Сергея Твердовского - с должности председателя Светловодской РГА Кировоградской области. Ольгу Анисимову-Шило - с должности председателя Устиновской РГА Кировоградской области. Андрея Шевкенича - с должности председателя Дрогобычской РГА Львовской области. Надежда Крыса - с должности председателя Жовкивской РГА Львовской области. Владимира Кирилича - с должности председателя Каменка-Бугской РГА Львовской области. Игоря Хруня - с должности председателя Пустомытовского РГА Львовской области. Александра Лабецкий - с должности председателя Туркивской РГА Львовской области. Андрея Грачева - с должности председателя Беловодской РГА Луганской области. ​​Людмила Латышева - с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области. Сергея Шакуна - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области. Дмитрия Мухтарова - с должности председателя Сватовского РГА Луганской области. Анатолия Картавого - с должности председателя Старобельского РГА Луганской области. Дениса Мусиенко - с должности главы Болградской РГА Одесской области. Камандара Байрамова - с должности председателя Великобагачанской РГА Полтавской области. Тамилу Шевченко - с должности председателя Кобеляцкого РГА Полтавской области. Ярослава Березюк - с должности председателя Владимирецкого РГА Ровенской области. Николая Петрушка - от должности председателя Дубровицкой РГА Ровенской области. Анатолия Смаглюка - с должности председателя Заречненской РГА Ровенской области. Григория Сиденко - с должности председателя Великописаревской РГА Сумской области. Виктория Сокол - с должности председателя Глуховского РГА Сумской области. Сергея хруп - с должности председателя Краснопольской РГА Сумской области. Виталия Супруна - с должности председателя Ахтырской РГА Сумской области. Геннадия Дорошенко - с должности председателя Сумской РГА Сумской области. Людмилу Юзькив - с должности председателя Борщевского РГА Тернопольской области. Игоря Яворского - с должности председателя Зборовской РГА Тернопольской области. Юрия Ништу - с должности председателя Теребовлянской РГА Тернопольской области. Александра Пожилого - с должности председателя Тернопольской РГА Тернопольской области. Владимир Сергийчука - с должности председателя Волочиской РГА Хмельницкой области. Богдана Солошенко - с должности председателя Каменской РГА Черкасской области. Олега Недогоду - с должности председателя Монастырищенской РГА Черкасской области. Владимира Клименко - с должности председателя Чигирина РГА Черкасской области. Сергея Джоболду - с должности председателя Чернобаевской РГА Черкасской области. Владимира Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины накануне назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР). Ранее Зеленский также провел новые кадровые изменения в СБУ - назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы.

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