Зеленский упростил получение гражданства для россиян: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали страну, и для граждан России, которые подверглись политическим преследованиям.

Об этом говорится в указе №594 главы государства от 13 августа, опубликованном на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский Скриншот видео

В документе Кабинету министров Украины выдается следующее распоряжение:

1) разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины:

а) безотлагательно проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции и/или принимали (принимают) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

б) В трехмесячный срок проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

2) Обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений.

3) Организовать и провести при участии Службы безопасности Украины проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.

4) Обеспечить в двухмесячный срок принятие соответствующих решений.

Зеленский и паспорта

Также отмечается, что для получения гражданства Украины иностранцы должны будут отказаться от того, которое у них есть. Кроме того, россияне, которые преследуются по политическим мотивам, должны предоставить подтверждающий документ об этом.

Напомним, накануне Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по вопросам гражданства. В обновленный состав вошли 14 человек, а возглавил ее руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днипров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцев, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ. Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил 2 августа.

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