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7 марта • обновлено в 12:46
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Зеленский обвинил Макрона в игре на два фронта

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу попыток президента Франции Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией.

По его словам, лидер Франции и канцлер Германии Ангела Меркель поддерживают Украину. Однако его беспокоят усилия одного из лидеров "нормандской четверки", пишет газета The Guardian.

"Нельзя играть здесь на два фронта", – сказал Зеленский в интервью.

Издание уточняет, что полная версия интервью будет обнародована вскоре.

Макрон и Зеленский

Макрон и Зеленский

gazeta.ru

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский выйдет из "минского процесса", если глава РФ Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
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