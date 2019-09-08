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8 сентября • обновлено в 10:54
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"Зеленский убедил Путина!" Освобожденный узник Кремля раскрыл всю суть обмена

23.5т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Сущенко, освобожденный из российской тюрьмы 7 сентября, рассказал, что подготовка к обмену пленными началась в РФ с 4 утра, выезд политзаключенных – в 10:00.

При этом по дороге во Внуково украинцев провезли через всю Москву, проезжая Кремль. Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В первом комментарии после трехлетнего плена Сущенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который "не уступив национальными интересами, нашел нужные слова и убедил лидера части россиян пойти навстречу и совершить акт гуманизма".

Новости
"Ничего писать не буду!" Освобожденный узник Кремля сделал первое заявление

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Укринформ

"Сегодня мы стали свидетелями здравого смысла. 7 сентября для меня и моей семьи – особый день: украинское государство вернуло нас домой", – сказал бывший политзаключенный.

Он добавил, что Украина продемонстрировала четкую, взвешенную и наследственную политику защиты прав своих граждан, а также приверженность демократическим, цивилизованным принципам развития.

"Зеленский сегодня сделал счастливыми 35 украинских семей. Но его слушают и смотрят еще около 100 семей. Призываю продолжить этот успех и вернуть родителям их детей, мужчин", – отметил он.

Напомним:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Сущенко Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
обмен политзаключенный политика видео
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
23 человека из 35 с Украинским гражданством Украина передала России! Какая хрен перемога? Где конно-водолазные буряты, дивизии российской армии? Это гражданская война на Украине!!! Фактически поменяли украинцев на украинцев!
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Белый господин
Белый господин
Российские налогоплательщики тоже выдохнули с облегчением.
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П А
П А
Белый господин, дурик, Украина вернула стойких и достойных граждан, РФ получила в замен предателей и наёмных преступников - налогоплательщики радуются.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"лидер ЧАСТИ россиян"? Чисто paгyлячью манера - убежать и из-за угла жопy показать. Ни один президент в мире не имеет 100% поддержки, но большинство из них может позавидовать той поддержке, какая есть у Путина
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