"Зеленский убедил Путина!" Освобожденный узник Кремля раскрыл всю суть обмена

Украинский журналист Роман Сущенко, освобожденный из российской тюрьмы 7 сентября, рассказал, что подготовка к обмену пленными началась в РФ с 4 утра, выезд политзаключенных – в 10:00.

При этом по дороге во Внуково украинцев провезли через всю Москву, проезжая Кремль. Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В первом комментарии после трехлетнего плена Сущенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который "не уступив национальными интересами, нашел нужные слова и убедил лидера части россиян пойти навстречу и совершить акт гуманизма".

Роман Сущенко Укринформ

"Сегодня мы стали свидетелями здравого смысла. 7 сентября для меня и моей семьи – особый день: украинское государство вернуло нас домой", – сказал бывший политзаключенный.

Он добавил, что Украина продемонстрировала четкую, взвешенную и наследственную политику защиты прав своих граждан, а также приверженность демократическим, цивилизованным принципам развития.

"Зеленский сегодня сделал счастливыми 35 украинских семей. Но его слушают и смотрят еще около 100 семей. Призываю продолжить этот успех и вернуть родителям их детей, мужчин", – отметил он.

Напомним:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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