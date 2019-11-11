"Зеленский, ты шулер!" Украинцев зовут под Верховную Раду из-за рынка земли

Народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал масштабную акцию под Верховной Радой против закона о продаже земли.

Об этом политик заявил в видеообращении на своей Facebook-странице. По его мнению, закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Зеленский, ты шулер! Ты обещал у людей спрашивать на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты говоришь: "Я спрошу у вас можно ли продавать землю иностранцам. А продавать украинскую землю по 200 тысяч гектаров в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди?" – отметил Гончаренко.

Алексей Гончаренко

"Люди за это бросят горсть земли на гроб политическим трупам. Будем вместе бороться против закона о распродаже Украины оптом и в розницу! Закона о том, чтобы уничтожить нашу с вами страну и 13 миллионов людей, которые живут на этой земле", – сказал Гончаренко.

Он отметил, что сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде.

Гончаренко добавил, что акция состоится 12 ноября в 9.00 под Верховной Радой.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что 12 ноября парламент рассмотрит законопроект, который официально запустит рынок земли в Украине. При этом из документа исключат нормы, которые с 2024 года полностью разрешают продавать паи иностранцам.

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