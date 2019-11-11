Главная Новости
11 ноября • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зеленский, ты шулер!" Украинцев зовут под Верховную Раду из-за рынка земли

1.5т Читать материал на украинском

Народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал масштабную акцию под Верховной Радой против закона о продаже земли.

Об этом политик заявил в видеообращении на своей Facebook-странице. По его мнению, закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Зеленский, ты шулер! Ты обещал у людей спрашивать на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты говоришь: "Я спрошу у вас можно ли продавать землю иностранцам. А продавать украинскую землю по 200 тысяч гектаров в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди?" – отметил Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Новости
В Украине запустят рынок земли: появились подробности важного закона

"Люди за это бросят горсть земли на гроб политическим трупам. Будем вместе бороться против закона о распродаже Украины оптом и в розницу! Закона о том, чтобы уничтожить нашу с вами страну и 13 миллионов людей, которые живут на этой земле", – сказал Гончаренко.

Он отметил, что сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде.

Гончаренко добавил, что акция состоится 12 ноября в 9.00 под Верховной Радой.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что 12 ноября парламент рассмотрит законопроект, который официально запустит рынок земли в Украине. При этом из документа исключат нормы, которые с 2024 года полностью разрешают продавать паи иностранцам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
9
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... 13 миллионов людей, которые живут на этой земле." Шо, уже 13-ть? А где еще 20-ть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения