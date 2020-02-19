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19 февраля • обновлено в 12:26
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"Зеленский, ты предатель!" Жительница Донбасса гневно набросилась на президента

16.1т
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С президентом Украины Владимиром Зеленским случился неприятный инцидент во время его визита в Бориспольскую больницу интенсивной терапии.

Когда президент проходил с охраной по коридорам, к нему жестко обратилась жительница Донбасса, задав вопрос о России. Кадры снял телеканал "НАШ" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут, кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ, я жительница Донецка!" – кричала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну".

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Завести на нее уголовное дело! А то распоясались- настроение бубочке портят с самого утра.
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Cachko Elena
Cachko Elena
а чего жительница донецка делает в бориспольск. больнице ? звали путина вот ему и задавай все вопросы.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Cachko Elena, ты дура?
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