Зеленский срочно вызвал подавшего в отставку Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Об этом Полторак рассказал журналистам "112 Украина" под Администрацией президента, куда прибыл около 10:00 (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Меня вызвал президент Украины. С какой целью – не знаю", – сказал Полторак.

Он уточнил, что сообщил Зеленскому о своем увольнении еще до инаугурации, но не мог написать заявление раньше, чем 20 мая.

Степан Полторак Скриншот

"Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, пока он присягнет народу Украины, и подал рапорт на увольнение", – заявил он.

Позже стало известно, что министр принял компромиссное решение и согласился выполнять свои обязанности до тех пор, пока Рада не примет решение об отставке.

Заявление Полторака Facebook Степан Полторак

"Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления", – подытожил он.

Напомним, что на 10 утра была запланирована встреча Зеленского с лидерами парламентских фракций. На ней обсудят детали роспуска Верховной Рады, который президент объявил сразу после своей инаугурации.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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