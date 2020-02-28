Зеленский срочно созвал внеочередное заседание Рады: всплыла причина

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание в среду, 4 марта.

Как стало известно OBOZREVATEL, на нем будут рассматриваться "кадровые вопросы".

rbc.ua

Внеочередное заседание созвано в соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля по требованию президента Владимира Зеленского. Пленарное заседание состоится 4 марта в 16:00.

По неподтвержденным данным, заседание может быть посвящено перестановкам в Кабинете министров. В частности, действующего премьер-министра Алексея Гончарука могут отправить в отставку.

Также есть информация, что может рассматриваться вопрос об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины

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