Зеленский срочно призвал Раду изменить закон о СБУ: что известно

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины".

Как сказано на сайте парламента, речь идет о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ. Законопроект был подан как неотложный.

Документ уже был передан на рассмотрении руководства парламента, но пояснительная записка к нему отсутствует.

Владимир Зеленский и Иван Баканов

Также Зеленский внес как неотложные законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"(№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" (№3198).

Зеленский срочно призвал Раду изменить закон о СБУ

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил Зеленскому новый закон о СБУ, который должен "задать вектор перезапуска работы службы".

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