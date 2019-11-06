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6 ноября • обновлено в 11:56
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Зеленский создал Совет по свободе слова: чем он будет заниматься

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В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов.

Об этом говорится в указе главы государства №808/2019, передает пресс-служба ОПУ.

В документе сказано, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

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В состав Совета по свободе слова и защите журналистов вошли:

  • Миськый Вадим Васильевич – общественный деятель, секретарь Совета (по согласию)

  • Бурмагин Александр Александрович – юрист (по согласию)

  • Влащенко Наталья Викторовна – журналист, продюсер (по согласию)

  • Городецкая Ирина Олеговна – юрист (по согласию)

  • Гуменюк Наталья Петровна – журналист (по согласию)

  • Дуцик Диана Ростиславовна – общественный деятель (по согласию)

  • Елизаров Павел Александрович – продюсер (по согласию)

  • Кречетов Максим Геннадьевич – журналист (по согласию)

  • Лебедева Татьяна Яковлевна – общественный деятель (по согласию)

  • Остапа Светлана Витальевна – журналист, редактор (по согласию)

  • Писанко Людмила Александровна – редактор (по согласию)

  • Попова Татьяна Валерьевна – общественный деятель (по согласию)

  • Tомиленко Сергей Антонович – общественный деятель, журналист (по согласию)

  • Шевченко Тарас Сергеевич – юрист, общественный деятель (по согласию)

  • Штурхецкий Сергей Владимирович – общественный деятель (по согласию)

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине журналисты, как четвертая власть, должны провести самоочищение.

Позже заместитель руководителя ОПУ Юрий Костюк сообщил, что СМИ неправильно интерпретировали фразу Богдана о роли журналистов в коммуникации с народом.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента СМИ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский создал Совет по свободе слова, который будет решать, кого из журналистов может толкнуть его пресс-секретарь Мендель, а кого может только послать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну все, окончательный пиздeц украинской журналистике
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