Зеленский создал Совет по свободе слова: чем он будет заниматься

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов.

Об этом говорится в указе главы государства №808/2019, передает пресс-служба ОПУ.

В документе сказано, что Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

В состав Совета по свободе слова и защите журналистов вошли:

Миськый Вадим Васильевич – общественный деятель, секретарь Совета (по согласию)

Бурмагин Александр Александрович – юрист (по согласию)

Влащенко Наталья Викторовна – журналист, продюсер (по согласию)

Городецкая Ирина Олеговна – юрист (по согласию)

Гуменюк Наталья Петровна – журналист (по согласию)

Дуцик Диана Ростиславовна – общественный деятель (по согласию)

Елизаров Павел Александрович – продюсер (по согласию)

Кречетов Максим Геннадьевич – журналист (по согласию)

Лебедева Татьяна Яковлевна – общественный деятель (по согласию)

Остапа Светлана Витальевна – журналист, редактор (по согласию)

Писанко Людмила Александровна – редактор (по согласию)

Попова Татьяна Валерьевна – общественный деятель (по согласию)

Tомиленко Сергей Антонович – общественный деятель, журналист (по согласию)

Шевченко Тарас Сергеевич – юрист, общественный деятель (по согласию)

Штурхецкий Сергей Владимирович – общественный деятель (по согласию)

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине журналисты, как четвертая власть, должны провести самоочищение.

Позже заместитель руководителя ОПУ Юрий Костюк сообщил, что СМИ неправильно интерпретировали фразу Богдана о роли журналистов в коммуникации с народом.

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