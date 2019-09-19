Главная Новости
19 сентября • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский сменил главу Винницкой ОГА

764 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского новым главой Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно с документом, главой Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский.

До назначения в областную администрацию он был одним из заместителей мэра Винницы.

Владислав Скальский

Владислав Скальский

misto.vn.ua

Новости
"Не хочется никого выгонять": Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА Коваля

С 2016 года Владислав Скальский работал заместителем мэра Винницы. До этого был руководителем ТЦ Ocean Plaza в Киеве и коммунального предприятия "Институт развития городов" в Виннице.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил указом Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Винница
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel