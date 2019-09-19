Зеленский сменил главу Винницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского новым главой Винницкой областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Согласно с документом, главой Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский.

До назначения в областную администрацию он был одним из заместителей мэра Винницы.

Владислав Скальский misto.vn.ua

С 2016 года Владислав Скальский работал заместителем мэра Винницы. До этого был руководителем ТЦ Ocean Plaza в Киеве и коммунального предприятия "Институт развития городов" в Виннице.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил указом Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации.

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