Главная Новости
20 мая • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский сказал, когда встретится с Путиным

1.6т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Нормандском формате после спада пандемии COVID-19.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

"Что касается президента Российской Федерации, у меня с ним не было встречи в каком либо формате или звонков. Мы не отпускаем в свободное плавание вопрос возврата наших людей и оккупированных территорий… Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Мы готовы к любому формату, который принесет результат", – отметил глава государства.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Новость обновляется…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги