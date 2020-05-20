Зеленский сказал, когда встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Нормандском формате после спада пандемии COVID-19.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.
"Что касается президента Российской Федерации, у меня с ним не было встречи в каком либо формате или звонков. Мы не отпускаем в свободное плавание вопрос возврата наших людей и оккупированных территорий… Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Мы готовы к любому формату, который принесет результат", – отметил глава государства.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
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