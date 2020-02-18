Зеленский решил уволить Рябошапку? Генпрокурор ответил СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский якобы решил уволить генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Как утверждает "Страна", в понедельник, 17 февраля, Рябошапка провел встречу с Зеленским на Банковой, после которой "сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку".

"По словам Рябошапки, президент выразил сильное недовольство работой Офиса генпрокурора", – пишет ресурс.

Позже пресс-служба ведомства опровергла информацию об отставке Рябошапке, который назвал ее провокацией и "атакой против реформы прокуратуры, свидетельством того, что мы не являемся удобными".

Рябошапка отрицает отставку

Зеленский и Рябошапка Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, недавно общество "взорвала" новость об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана, которого Владимир Зеленский заменил своим помощником.

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