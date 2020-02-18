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18 февраля • обновлено в 19:41
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Зеленский решил уволить Рябошапку? Генпрокурор ответил СМИ

6.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский якобы решил уволить генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Как утверждает "Страна", в понедельник, 17 февраля, Рябошапка провел встречу с Зеленским на Банковой, после которой "сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку".

"По словам Рябошапки, президент выразил сильное недовольство работой Офиса генпрокурора", – пишет ресурс.

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Позже пресс-служба ведомства опровергла информацию об отставке Рябошапке, который назвал ее провокацией и "атакой против реформы прокуратуры, свидетельством того, что мы не являемся удобными".

Рябошапка отрицает отставку

Рябошапка отрицает отставку

Зеленский и Рябошапка

Зеленский и Рябошапка

Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, недавно общество "взорвала" новость об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана, которого Владимир Зеленский заменил своим помощником.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Комментарии
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Ку Алексей
Ку Алексей
патриоты и активисты напряглись.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
после кровавого переворота начиная с правления бaндepoвckого режима эта должность имеет называние Главный палач по правам человека.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Разве можно увольнять Рябошавку, он же всех посадил!
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