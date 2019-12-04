"Зеленский разрушил внешнюю политику!" Арьев напомнил о достижениях команды Порошенко

Депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что внешняя политика Украины за последние полгода была полностью разрушена Офисом президента.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Прямой". Парламентарий сравнил нынешнюю внешнюю политику с той, что была последние 5 лет.

"Внешняя политика за последние полгода была разрушена по сравнению с тем, что было добыто за последние пять лет. Мы полностью провалили американское, французское направления..Как карточный домик сложилась наша внешняя политика, и центр дипломатической работы переместился с МИД на Банковую к абсолютному непрофессионала Ермака", – сказал он.

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По словам Арьева, "нормандская встреча" не происходила длительное время из-за того, что Украина показала свой характер, свою субъектность.

"В чем разница между объектом и субъектом? Представим игру в футбол. Объект – это мяч, им играют в футбол, а субъект это игрок, это тот, кто играет мячом. При Кучме и Януковиче Украина была объектом, причем преимущественно объектом Москвы", - сказал политик.

Арьев опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что сам факт "нормандской встречи" – это уже успех.

"Нет. Успехом было в 2014 и в 2015 году собрать "минский формат" на самом высоком уровне, когда Россия сказала, что мы на Донбассе ничего не делаем, это не наша война, это гражданский конфликт. Тем не менее, Порошенко, Меркель и Олланду удалось собраться и "втянуть" Путина. Сам факт встречи тогда также ничего не значил, главное – это развитие, а развитие – это то, что был подписан План действий, определены безопасностная и политическая составляющие.

И самое главное – к этому Плану действий были привязаны санкции ЕС и США, которые до сих пор болезненно бьют по РФ и которые она хочет снять. Сам факт "нормандской встречи" не является позитивом, позитивом может быть только результат", - подчеркнул Арьев.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в "нормандской формате" политические партии Европейская Солидарность Голос и Батьківщина приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

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