"Больше ничего не волнует?" Зеленский разозлился из-за зарплат в Кабмине: украинцы ответили

Президент Украины Владимир Зеленский якобы разозлился из-за информации о высоких зарплатах министров, замминистров и руководителей государственных предприятий и вызвал на "ковер" фракцию "Слуга народа".

Об этом сообщили в Facebook бывший народный депутат Борислав Береза.

"Мол, это плохо влияет на его рейтинг. Интересная логика. Наличие насильника Иванисова, который стал депутатом от "Слуги народа", в сессионном зале его не раздражает. И не злит то, что Богдан Яременко заказывал проституток, сидя на сессии ВР, и после этого про него написали все СМИ в мире, но он остается главой комитета по внешней политике. А еще его видимо совсем не расстраивает то, что депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, пойдя в эфир пропагандистского российского Первого канала сказал кремлевской марионетке и главе донецких сепаров Пушилину "Мы с Вами на одной стороне", – разразился Береза.

Зеленский разозлился из-за зарплат в Кабмине

По его словам, гнев у президента вызывают не те события, что должны. "Единственное, что хочется пожелать Зеленскому – это меньше злиться и проявлять эмоции, а больше учиться, окружить себя экспертами, а не друзьями детства или сценаристами "95-го Квартала", и начать разрабатывать стратегии, которых у него сейчас, к сожалению, нет, но которые необходимы для построения государства. А еще выполнять свои обещания. Хотя бы те, что уже озвучены", – добавил он.

К обсуждению присоединился журналист Юрий Смирнов. "Когда главным инфоповодом становятся зарплаты депутатов и министров и ради этого Зеленский вызывает на ковер фракцию и премьера – это диагноз стране. Это самый большой бич украинского народа – комплекс неполноценности", – написал он в соцсети.

По его мнению, Зеленский изначально пообещал министрам постепенно поднять зарплаты, однако из-за негативных сообщений в СМИ испугался за рейтинг и пошел на попятную.

"Но при этом он не устраивает разбор полетов, когда в Раду совершенно спокойно приходит насильник Иванисов и братается со слугами народа. Не устраивает разбор, когда "Космолоты" вроде как и закрываются, но продолжают по-тихому работать", – возмутился он.

"А люди с удовольствием хавают информационный фастфуд по зарплатам, ведь как же не покритиковать власть. Еще больше раздражают СМИ (в том числе авторитетные), которые перепечатывают фейк. Хотя даже первокурсник журфака может догадаться, что решение о зарплатах депутатов принимает только Рада и любое подобное решение должно быть в открытом доступе. Но нет, зачем перепроверять. Ведь зрада такая сладкая, а пипл хавает", – пояснил он.

"Пусть за свой "отпуск" в Омане отчитается. Осталось очень много вопросов к нему", "Не царь плохой, бояре плохие – вот для чего весь этот цирк", "Да сколько можно. Он так всю страну проучит нафиг", "Почему его не злит ситуация с ПАСЕ? Потому что он даже не понимает – что это и зачем надо", "Стыдно за эту власть", "Больше ничего не волнует?" – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

В конце декабря 2019 года в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года он якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

Также информацию о повышении зарплат назвал фейком глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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