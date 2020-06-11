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11 июня • обновлено в 17:25
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Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому помощь на благо страны: президент отказался

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Пятый президент Петр Порошенко неоднократно предлагал Владимиру Зеленскому сотрудничать ради помощи Украине.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Украинская правда". Президент подтвердил, что отказался от сотрудничества из-за личной обиды на Порошенко.

"Он много раз хотел со мной встретиться, говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. Я не видел в этом никакого смысла. Я не видел в этом смысла из-за того что все говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", – сказал Зеленский.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Он также рассказал, что пятый президент отмечал, что действительно хочет помогать стране. Зеленский также подтвердил, что его отношение к Порошенко формируется в том числе другими людьми из его окружения.

"С ним нельзя договариваться – этом говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, что получает СМС от бизнесмена Игоря Коломойского, где тот указывает, на что обратить внимание.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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