"Говорю одно, делаю другое": Зеленский рассказал о главном разочаровании в политике

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что свою главную ошибку сможет назвать только после окончания президентского срока.

Об этом лидер государства сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, отметив, что только тогда сможет объективно оценить свои поступки.

"Есть огромное разочарование, которое со мной с начала срока, по поводу людей в политике. Это поведение "говорю одно, делаю другое".

Мое отношение такое: лучше набирать людей не из политики, тех, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы, потому что ошибку можно исправить, а таких людей, которых я вижу [в политике], исправить нельзя. Это совсем какой-то другой народ", – сказал президент.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

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