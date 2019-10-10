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10 октября • обновлено в 21:15
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"Говорю одно, делаю другое": Зеленский рассказал о главном разочаровании в политике

2.2т Читать материал на украинском

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что свою главную ошибку сможет назвать только после окончания президентского срока.

Об этом лидер государства сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, отметив, что только тогда сможет объективно оценить свои поступки.

"Есть огромное разочарование, которое со мной с начала срока, по поводу людей в политике. Это поведение "говорю одно, делаю другое".

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Мое отношение такое: лучше набирать людей не из политики, тех, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы, потому что ошибку можно исправить, а таких людей, которых я вижу [в политике], исправить нельзя. Это совсем какой-то другой народ", – сказал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Он что,уверен,что досидит до конца срока?В свете последних событий,его или вынесут или посадят за госизмену.После этого,надеюсь,вникнет в суть формулы Штайнмаера.
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