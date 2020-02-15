"Я в этом уверен": Зеленский сказал, когда закончится война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся закончить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года.

Об этом он сказал в интервью модератору Мюнхенской конференции по безопасности, американской журналистке Кристиан Аманпур, отвечая на ее вопрос, не жалеет ли он о своем решение уйти из телевиденья в политику. Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году, а значит, следующие выборы должны пройти через пять лет (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції Страна

"Когда я вижу результат, который я и моя команда делаем каждый день, особенно когда мы возвращаем живых людей, понимаю, что мы прожили этот день правильно. Правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем дойных закончить войну – честно говоря, я уверен в этом, между нами, – но если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, сделал это не зря. Это моя цель", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборах и президентстве.

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