Зеленский публично сделал заявление об участии в выборах президента: опубликовано видео

Известный украинский шоумен, лидер "Студии 95 квартал" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 года.

На концерте "Вечернего квартала" комик посвятил этой теме несколько минут, подчеркнув, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.

"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!" - сказал в шутливой форме Зеленский.

Затем вместе с другими актерами "Студии" Зеленский представил, что изменилось бы в случае избрания его президентом Украины. При этом комики также поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть его лидером государства.

Завершил номер Зеленский весьма загадочным заявлением, так и не дав прямого ответа: "Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании и сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.