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Зеленский публично сделал заявление об участии в выборах президента: опубликовано видео

4.8тЧитать материал на украинском

Известный украинский шоумен, лидер "Студии 95 квартал" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 года.

На концерте "Вечернего квартала" комик посвятил этой теме несколько минут, подчеркнув, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.

"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!" - сказал в шутливой форме Зеленский.

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Зеленский сделал заявление об участии в выборах: видео

Затем вместе с другими актерами "Студии" Зеленский представил, что изменилось бы в случае избрания его президентом Украины. При этом комики также поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть его лидером государства.

Зеленский сделал заявление об участии в выборах: видео

Завершил номер Зеленский весьма загадочным заявлением, так и не дав прямого ответа: "Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании и сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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поперечный вадим
поперечный вадим
Зеленский - агент ФСБ.Это знают все.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
зеленский тимошенко гриценко мусор! Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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