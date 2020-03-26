Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями всех парламентских фракций.

Как передает пресс-служба лидера государства, он обсудил с нардепами возможную повестку дня и рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины в период пандемии коронавируса.

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"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем многое, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения.

Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", – сказал президент.

Владимир Зеленский в Раде Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада неделю не может выйти из карантина. Это связано не только с инфицированными COVID-19 депутатами, а и с проблемами внутри "Слуги народа" из-за условий МВФ.

В "Слуге народа" рассказали, что из-за пандемии нардепы рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

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