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26 марта • обновлено в 21:01
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Зеленский провел срочную встречу с лидерами фракций из-за коронавируса

12.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями всех парламентских фракций.

Как передает пресс-служба лидера государства, он обсудил с нардепами возможную повестку дня и рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины в период пандемии коронавируса.

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"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем многое, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения.

Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", – сказал президент.

Владимир Зеленский в Раде

Владимир Зеленский в Раде

Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада неделю не может выйти из карантина. Это связано не только с инфицированными COVID-19 депутатами, а и с проблемами внутри "Слуги народа" из-за условий МВФ.

В "Слуге народа" рассказали, что из-за пандемии нардепы рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Кредит доверия заканчивается даже раньше чем начинаются кредиты МВФ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
В стране, где президент не даёт гарантий на конституционное право народа на власть невозможно логичное и честное развитие событий. Не-воз-мож-но. И нечего пытаться все демократии мира дураками изображать делая вид, что Конституция не достижение народа, а бумажка для подтирки
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