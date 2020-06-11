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11 июня • обновлено в 14:21
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Зеленский признался, какие СМС ему пишет Коломойский

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получает СМС от бизнесмена Игоря Коломойского, где тот указывает, на что обратить внимание.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде". При этом он отметил, что такое происходит не часто.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим", – рассказал гарант.

Коломойский и Зеленский

Коломойский и Зеленский

Зеленский добавил, что Коломойский для него "влиятельный человек холерического склада".

"В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg писал, что приход Владимира Зеленского к власти сделал Игоря Коломойского слабее.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
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