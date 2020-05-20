Зеленский признал провал "Лифта" и анонсировал увольнения глав ОГА

В проект "Лифт" попали люди, которые раньше были при власти в Украине, поэтому с ним возникли проблемы.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

"Есть много людей, которые были при прежней власти, но их будут перезагружать. Программа "Лифт" была прекрасной. Федоров (Михаил Федоров – вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины – Ред.) набрал через нее специалистов. Но потом нашли "ключик" и нам туда засунули людей, которые и раньше были при власти", – признал провал Зеленский.

Владимир Зеленский

Также президент заявил о возможных увольнениях глав областей после окончания эпидемии коронавируса в Украине.

"Что касается глав ОГА, все выводы по ним будут после того, как закончится COVID-19. Я даже не думал, что у нас, например, такой сильный Черновецкий губернатор, где наиболее сложная ситуация с больными. А он один из лучших! Эта инфекция показывает, как "болен" наш госаппарат. Сразу после COVID-19 начнутся решительные шаги. Сейчас этого делать нельзя. Я не могу сейчас уволить кого-либо из губернаторов, я боюсь, что тогда завалится весь процесс", – сообщил гарант.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Слуги народа" Александр Корниенко сказал, что на местных выборах партия не планирует использовать программу "Социальный лифт".

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