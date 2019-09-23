Зеленский приехал к Трампу: озвучены планы в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.

Об этом сообщили в Facebook на странице Офиса президента в понедельник, 23 сентября, в 23 часа (в 16 по местному времени).

Зеленский возьмет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с речью во время общих дебатов, а также поучаствует в саммите по Целям устойчивого развития.

"Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.

Также Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов и с представителями американских деловых кругов.

Трамп и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины при президентстве Владимира Зеленского. По его словам, одной из ключевых тем будет обсуждение борьбы с коррупцией в Украине.

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