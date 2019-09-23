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24 сентября • обновлено в 00:34
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Зеленский приехал к Трампу: озвучены планы в США

1.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.

Об этом сообщили в Facebook на странице Офиса президента в понедельник, 23 сентября, в 23 часа (в 16 по местному времени).

Зеленский возьмет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с речью во время общих дебатов, а также поучаствует в саммите по Целям устойчивого развития.

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"Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.

Также Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов и с представителями американских деловых кругов.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины при президентстве Владимира Зеленского. По его словам, одной из ключевых тем будет обсуждение борьбы с коррупцией в Украине.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
Тег
ООН
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Карпов Стас
Карпов Стас
Ну все, точно денег будет просить
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"Мсье, же нема пас сиж жур!" - и пипиской по роялю!
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