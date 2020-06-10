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10 июня • обновлено в 14:36
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Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов: видео встречи

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область.

В ходе поездки глава государства планирует ознакомиться с работой врачей во время эпидемии коронавируса и встретится с предпринимателями из аграрного сектора, сообщили в Facebook Офиса президента, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Кроме того, Зеленский встретится с коллективом одного из черниговских университетов.

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Скриншот

Также глава государства намерен проверить ход реализации национальной программы "Большая стройка" на территории Черниговской области.

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Скриншот

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Скриншот

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Зеленский прибыл с проверкой в Чернигов

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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