Зеленский прав? В МИД расставили точки в конфликте с Климкиным из-за РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин должен был согласовать с президентом Владимиром Зеленским ответ на ноту РФ относительно пленных моряков.

Такое заявление сделал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 27 июня.

"Президент Украины руководит и направляет внешнюю политику... МИД реализует политику, которой руководит президент. В течение всех лет независимости при получении от иностранного государства информации, касающейся национальных интересов, МИД всегда информирует главу государства об этом", - подчеркнул он.

"Информирование должно сопровождаться предложением относительно формы и содержания реагирования и уже затем мы дипломаты действуем согласно согласованному алгоритму. Ответных действий не было, поэтому наша несогласованность значительно ослабляет позиции страны в этом важном и чувствительном вопросе, так и на других направлениях повседневной дипломатической деятельности", - отметил дипломат.

Климкин и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" ответили министру Климкину. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что тот открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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