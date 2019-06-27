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Зеленский прав? В МИД расставили точки в конфликте с Климкиным из-за РФ

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Глава МИД Украины Павел Климкин должен был согласовать с президентом Владимиром Зеленским ответ на ноту РФ относительно пленных моряков.

Такое заявление сделал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 27 июня.

"Президент Украины руководит и направляет внешнюю политику... МИД реализует политику, которой руководит президент. В течение всех лет независимости при получении от иностранного государства информации, касающейся национальных интересов, МИД всегда информирует главу государства об этом", - подчеркнул он.

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Зеленский прав? В МИД расставили точки в конфликте с Климкиным из-за РФ

"Информирование должно сопровождаться предложением относительно формы и содержания реагирования и уже затем мы дипломаты действуем согласно согласованному алгоритму. Ответных действий не было, поэтому наша несогласованность значительно ослабляет позиции страны в этом важном и чувствительном вопросе, так и на других направлениях повседневной дипломатической деятельности", - отметил дипломат.

Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" ответили министру Климкину. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что тот открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Павел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пленные морякиМинистерство иностранных дел Украины
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кстати на фото не Климкин,на туловище просто его голову приставили)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Есть два человека, и один и второй говорят что хотят счастья стране.... Разница лишь в том, что один видит "счастье" в победе, а второй в капитуляции....
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
UaDonetsk Umka, Да уж Климкин видит в победе,поэтому и не стал вести переговоры об освобождении моряков,пущай ещё посидят)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Никого люди не интересуют. Их используют в своих целях в предвыборной компании. Даже простому народу на моряков насрать, подтвержение этому опрос Обоза, где только 9% опрошенных волнует их судьба, а для остальных главное - выяснить кто прав, президент или министр.
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