Зеленский позвал ЕС присоединиться к "Крымской платформе"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Евросоюз присоединится к инициативе Украины по созданию платформы по деоккупации Крыма.

Об этом глава государства написал с своей статье для сайта "Европейская правда". Он отметил, что пока не существует ни одного документа и площадки для обсуждения форматов возвращения Украине полуострова.

"Уже шесть лет, как ЕС держит слово – продолжает давление за агрессию России против Украины. Надеюсь, нам удастся реализовать запланированную поездку на Донбасс с коллегами из ЕС, чтобы они увидели войну собственными глазами. И также надеюсь, что Евросоюз будет активно приобщаться к инициативе Украины по созданию Крымской платформы. Ведь до сих пор, несмотря на заявления, не существует ни одного документа и площадки для обсуждения действительно действенных форматов возвращения", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сильная Украина для Евросоюза может стать надежным форпостом на восточной границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины собирается провести так называемый Крымский саммит в рамках "Крымской платформы".