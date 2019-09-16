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16 сентября • обновлено в 14:22
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Обмен всех на всех и полное разведение войск: Зеленский поставил задачи для "нормандской четверки"

1.1т Читать материал на украинском

Главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой 16 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Главные шаги – это решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Второй вопрос – окончательное решение с четкими сроками разведения войск. Золотое, Петровское, а затем четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей территории, нашей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем с вами выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать – выведение всех войск с временно оккупированной территории", – сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" в воюющей стране не может проходить лишь раз в три-четыре года.

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Встреча Зеленского с Путиным: появились подробности "нормандского формата"
Встреча Зеленского с Чапутовой

Встреча Зеленского с Чапутовой

Сайт президента Украины

Встреча Зеленского с Чапутовой

Встреча Зеленского с Чапутовой

Сайт президента Украины

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Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Зузана Чапутова
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это еще Зеля не встречался с нормандской четверкой....на сколько страниц, они нарежут задач гидранту ...И как Зеля собрался отводить украинские батальоны сс, если они ему не подчиняются дефакто???
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вся Европа уже зашуршала над поставленными задачами Зе
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