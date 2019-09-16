Обмен всех на всех и полное разведение войск: Зеленский поставил задачи для "нормандской четверки"

Главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой 16 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Главные шаги – это решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Второй вопрос – окончательное решение с четкими сроками разведения войск. Золотое, Петровское, а затем четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей территории, нашей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем с вами выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать – выведение всех войск с временно оккупированной территории", – сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" в воюющей стране не может проходить лишь раз в три-четыре года.

Встреча Зеленского с Чапутовой Сайт президента Украины

Встреча Зеленского с Чапутовой Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встречелидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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