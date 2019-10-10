"Как Светлаков": Зеленский внезапно поставил в пример Донбассу российского комика

Пока Донбасс находится в оккупации, его жители должны бороться с российской пропагандой любыми способами – даже так, как это делал герой российского комика Сергея Светлакова в шоу "Наша Раша".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Ни одно СМИ не должно влиять на них. И это могут сделать только они сами – переключать эти каналы, не смотреть их. А если ты смотришь их, то помните, как этот, Светлаков, как он всегда разговаривал с телевидением? Тогда это тоже выход. Сиди, пока нет наших каналов, и говори: "Что ты врешь?! Я тебе не верю! Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро ребята за нами вернутся". Это пока такая защита. Но мы очень работаем над тем, чтобы наши СМИ смогли там появиться", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

Также он выразил уверенность в том, что Украина не сможет вернуть оккупированный Крым без поддержки международных партнеров и мощной армии.

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