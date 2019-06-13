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Зеленский после выходных улетает из Украины: о чем речь

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Францию и Германию.

Об этом в Facebook сообщает Администрация главы государства. Во Францию гарант отправится 17 июня, а с лидером Германии встретится 18 июня.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в Украине в связи с праздником Троицы будут длинные выходные – с 15 по 17 июня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный зарубежный визит, посетив Брюссель. В бельгийской столице глава государства провел встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом Зеленский не общался с журналистами во время своего первого визита в Брюссель, чем вызвал возмущение у СМИ.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Очередной раунд позора! Главное, чтобы речь выучил!
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