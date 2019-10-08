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8 октября • обновлено в 13:29
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Зеленский после скандала появился в Бабьем Яру: фотофакт

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Владимир Зеленский в Бабьем Яру

Владимир Зеленский в Бабьем Яру

Офис президента

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Владимир Зеленский попал в громкий скандал:

  • Главный раввин Украины Яков Дов Блайх на ежегодном Марше памяти жертв Бабьего Яра заявил, что Зеленский первым среди украинских президентов не принал участие в публичных памятных мероприятиях в день годовщины начала расстрелов.

  • Объединенная еврейская община поддержала Зеленского и выразила протест против заявлений Блайха, назвав его заангажированной политической фигурой с испорченной репутацией.

  • Позже в сети появились фото из Бабьего Яра с Зеленским в темных очках и цветами в руках, на которых заметили противоречия.

  • Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в свою очередь заявила, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Бабий Яр" как частное лицо.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Бабий Яр
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