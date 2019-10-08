Зеленский после скандала появился в Бабьем Яру: фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Владимир Зеленский в Бабьем Яру Офис президента

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Владимир Зеленский попал в громкий скандал:

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх на ежегодном Марше памяти жертв Бабьего Яра заявил, что Зеленский первым среди украинских президентов не принал участие в публичных памятных мероприятиях в день годовщины начала расстрелов.

Объединенная еврейская община поддержала Зеленского и выразила протест против заявлений Блайха, назвав его заангажированной политической фигурой с испорченной репутацией.

Позже в сети появились фото из Бабьего Яра с Зеленским в темных очках и цветами в руках, на которых заметили противоречия.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в свою очередь заявила, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Бабий Яр" как частное лицо.

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