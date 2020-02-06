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7 февраля • обновлено в 08:14
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"Мы нормальная власть!" Зеленский похвалил сам себя на встрече с шахтерами

31.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою властную команду нормальной на встрече с коллективом шахты "Межиричанская" в городе Червоноград на Львовщине.

Соответствующее видео появилось на странице Офиса президента Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Успокаивая шахтеров по поводу выплаты им задолженности по зарплатам и слухов о закрытии шахт, глава государства начал заверять людей в том, что его команда не должна вызывать сомнений.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Никто никого не выкидывает. Вы должны понимать – мы нормальные, мы нормальная власть, мы нормальные люди", – сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул, что прежде всего является человеком, а уже потом – президентом государства Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что в Украине большие проблемы с шахтерами и медиками, но он не может исправить все за полгода. Люди в свою очередь, пожаловались президенту на то, что их родные идут в забой "холодными и голодными", но при этом не могут прокормить свои семьи и даже теряют там свои жизни.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Львов
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Комментарии
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха-ха-ха, баран на баране и бараном погоняет, а баран с одной извилиной на это ещё билеты продаёт - фракция преЗЕрватива.
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1
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей, А чего, нормальная власть, да, зелебобики. Тарифы понизил, в о й н у закончил, на велосипед пересел.... К Л О У Н- месссия, это даже не анекдот, а КЛИНИКА 73% дегенератам.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
нормальная власть была только при Порохе.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Воры, брехуны и пиздоболы!
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Колибаба Николай, для зелебобиков это норма. "хатим пиримен" , ха-ха-ха, КЛОУНА во власть, твари тупые.
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