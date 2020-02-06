"Мы нормальная власть!" Зеленский похвалил сам себя на встрече с шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою властную команду нормальной на встрече с коллективом шахты "Межиричанская" в городе Червоноград на Львовщине.

Соответствующее видео появилось на странице Офиса президента Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Успокаивая шахтеров по поводу выплаты им задолженности по зарплатам и слухов о закрытии шахт, глава государства начал заверять людей в том, что его команда не должна вызывать сомнений.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Никто никого не выкидывает. Вы должны понимать – мы нормальные, мы нормальная власть, мы нормальные люди", – сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул, что прежде всего является человеком, а уже потом – президентом государства Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что в Украине большие проблемы с шахтерами и медиками, но он не может исправить все за полгода. Люди в свою очередь, пожаловались президенту на то, что их родные идут в забой "холодными и голодными", но при этом не могут прокормить свои семьи и даже теряют там свои жизни.

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