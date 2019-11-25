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25 ноября • обновлено в 22:26
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Зеленский поговорил с Путиным: подробности

22.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Офис главы государства вечером в понедельник, 25 ноября.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", – сказано в сообщении.

Также Зеленский и Путин затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

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В свою очередь пресс-служба Путина заявила, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

В сообщении сказано, что тема российского газа была обговорена подробно, включая "вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок в Украину".

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Ранее в сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию

  • Новый закон про особый статус Донбасса

  • Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Яковенко Василий
Яковенко Василий
Как союзники спасли Гитлера от гибели - https://istorium.net/kak-soyuzniki-spasli-gitlera-ot-gibeli/
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сто пудов на нормандской встрече, будет Путина караулить возле сартира, жалобным и скулящим голосом казать володя верни оружие.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Скоро с барского плеча как жест доброй воли получит три унитаза....тоже по протоколу передачи. Потом скажет, что стульчаки были сняты...и т.д. Главное процесс в нужном направлении..
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