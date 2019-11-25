Зеленский поговорил с Путиным: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Офис главы государства вечером в понедельник, 25 ноября.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", – сказано в сообщении.

Также Зеленский и Путин затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

В свою очередь пресс-служба Путина заявила, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

В сообщении сказано, что тема российского газа была обговорена подробно, включая "вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок в Украину".

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Ранее в сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию

Новый закон про особый статус Донбасса

Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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