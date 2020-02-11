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11 февраля • обновлено в 17:18
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"Мне это нравится": Зеленский поделился откровениями о президентстве

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нравится нынешняя должность, поскольку он может помогать людям.

Откровениями о новом статусе он поделился в видео, в котором показал свой обычный рабочий день. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В начале беседы интервьюер спросил у главы государства, нравится ли ему быть президентом и, если да, то чем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Да, ответственностью. Для меня это плюс. Я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится", – ответил Зеленский, уточнив, что из-за загруженности сейчас может спать максимум по шесть часов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с коллективом шахты "Межиричанская" в городе Червоноград на Львовщине Зеленский похвалил сам себя и свое окружение. Успокаивая шахтеров по поводу выплаты им задолженности по зарплатам и слухов о закрытии шахт, глава государства начал заверять людей в том, что его власть является нормальной и не должна вызывать сомнений.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Владимир Зеленский
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В@ойну прекратить не пробовал?
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