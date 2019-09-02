Зеленский поддержал Томенко: партии Вилкула, Гройсмана, Шария не получат бюджетных средств

Команда Общественного движения Николая Томенко "Рідна країна" на сайте президента инициировала петицию по "Отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине". Она за рекордные 22 дня набрала необходимые 25 тысяч голосов. Инициативу поддержал и президент Владимир Зеленский.

Как сообщила пресс-служба движения, в соответствии с Законом о финансировании политических партий, который был принят в 2016 году, средства на уставную деятельность из государственного бюджета должны были получить 11 партий, набравших 2% голосов избирателей.

Согласно подсчетам экспертов, общие бюджетные расходы за пять лет существования должны были составлять около шести миллиардов гривен.

Политик Николай Томенко Рoliteka

"Наша команда всегда выступала против расходования миллиардов бюджетных средств на политические партии, особенно когда их создателями являются олигархи, а в стране идет война. Не следует забывать, что львиную долю средств, которые получили партии предыдущего созыва, использовали на политическую рекламу олигархических каналов. Но сегодня мы можем проинформировать, что первый шаг к ликвидации чрезмерных расходов средств налогоплательщиков таки сделано", – рассказал Томенко.

По его словам, Зеленский отреагировал на инициативу, которую поддержало общество, и зарегистрировал соответствующий законопроект №1029, которым предлагается внести изменения в ст.172 Закона Украины "О политических партиях в Украине". Речь идет об уменьшении финансирования политических партий, представленных в парламенте, и отмене финансирования тех, которые набрали 2%.

Согласно законопроекту финансирования не получат шесть партий, которые набрали 2%, а те, кто набрал 5% и попал в парламент, будут получать значительно меньше. Таким образом бюджет, а значит и налогоплательщики, сэкономят больше, чем 15 млрд грн за пять лет, а политические партии Вилкула-Кернеса, Гройсмана, Шария и других не получат бюджетных средств на свою деятельность.

Томенко считает, что следующим шагом должно быть изменение законодательства, которое четко определит и будет контролировать, на что тратят партии бюджетные средства.

"Нужно запретить использование бюджетных средств на политическую рекламу и сохранить возможность тратить их, например, на бесплатную юридическую консультацию социально незащищенных слоев населения, участников боевых действий, пенсионеров. Наша команда, приветствуя появление законопроекта президента Зеленского, будет и дальше настаивать на том, что в бедной и коррупционной стране, которая воюет, следует отменить финансирование и пять политических партий, которые представлены сегодня в парламенте", – добавил он.

Томенко призвал лидеров партий воспользоваться правом отказаться от государственного финансирования, которое предусмотрено частью третьей статьи 173 Закона Украины "О политических партиях в Украине", и подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции соответствующее заявление, а средства направить на поддержку украинской армии, образования, науки, культуры, здравоохранения.

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