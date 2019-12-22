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22 декабря • обновлено в 12:40
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Зеленский одобрил привилегию для помощников нардепов: о чем речь

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о совместительстве работников патронатной службы Верховной Рады.

Последний этап прохождения законопроекта №2313-2 – возвращен с подписью от президента, сказано на сайте парламента.

Этот закон разработан с целью обеспечения права помощников-консультантов народных депутатов, работников секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде на работу по совместительству в соответствии с нормами законодательства, определяющего их правовой статус.

Зеленский одобрил привилегию для помощников нардепов

Зеленский одобрил привилегию для помощников нардепов

Также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Зеленский одобрил привилегию для помощников нардепов: о чем речь

w1.c1.rada.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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