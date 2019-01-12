Зеленский обвинил известное СМИ в тиражировании ''дешевых слухов'': в чем дело

Команда кандидата в президенты Украины и известного шоумена Владимира Зеленского заявила, что к провокациям против их лидера подключились журналисты.

В ее Telegram идет речь о статье издания "Украинская правда".

"Издание "Украинская правда" разместило информацию о том, что команда Зеленского финансируется олигархами Коломойским и Фуксом. Эта информация не соответствует действительности. Просим журналистов получать проверенную информацию только у официальных представителей команды Зеленского, а не пользоваться дешевыми слухами", - говорится в сообщении.

Что касается статьи, о которой идет речь, то там говорится: "Выдвижение Зеленского отнюдь не произошло бы без влияния Игоря Коломойского, как бы он это не опровергал. Первые слухи о намерении артиста баллотироваться в депутаты привезли весной 2018 из Женевы - со ссылкой на слова Игоря Коломойского... Если летом Зеленского рассматривали только как альтернативу Вакарчука, который никак не мог решиться на баллотирования, то сейчас комик - уже ближайший конкурент Тимошенко, и в ряде областей подбирается к ее 1-му месту".

"Зеленский - очень выгодная фигура для игрока в шахматы Игоря Коломойского, с помощью которой он может отыграться у президента Порошенко. Двойные контакты таких лиц, как Павел Фукс, в этой игре только добавляют интриги", - написала "Украинская правда".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Александр Демченко считает, что Зеленский может отказаться от участия в президентских выборах за 23 дня до дня голосования.

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