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6 декабря • обновлено в 00:08
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Зеленский обсудил с Макроном переговоры с Путиным: что известно

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

О телефонном разговоре пресс-служба Зеленского сообщила поздно вечером в четверг, 5 декабря.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря", – сказано в сообщении. Других подробностей в ОП не рассказали.

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Зеленский позвонил Макрону

Зеленский позвонил Макрону

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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