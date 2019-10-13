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13 октября • обновлено в 17:50
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"Зеленский не самоубийца": Киселев спрогнозировал "маневр" с "формулой Штайнмайера"

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Журналист и телеведущий Евгений Киселев убежден, что президент Зеленский "снивелирует" "формулу Штайнмайера", найдя для этого подходящий предлог.

"Зеленский – не самоубийца", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Журналист уверен: президент Украины "не собирается предоставлять особый статус Донбассу, менять Конституцию, проводить выборы под дулами автоматов пророссийских сепаратистов и российских "отпускников" или временно уволившихся из армии "добровольцев".

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В этом контексте он заметил: "Думаю, эта подпись Кучмы под каким-то там письмом Сайдику – не более чем тактический маневр".

По его оценкам, Зеленский явно не пойдет на уступки требованиям Майдана. Он примет эти решения "через паузу", преподнеся как свои собственные идеи.

Зеленский разведет руками

Зеленский разведет руками

"Я думаю, закончится всё это тем, что либо на переговорах в "нормандском" формате, если они состоятся, либо потом "слуга народа" разведет руками и скажет: "Народ против, я ничего не могу сделать", – спрогнозировал Киселев.

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Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Нет капитуляции!", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло около 10 тысяч человек, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Евгений Киселев Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера протест
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Он с*ка свои манёвры не может спрогнозировать!
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
В переводе с украиньского "снивелирует" - надо полагать, обманет.
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70rus xxx
70rus xxx
Так вот кто КисельТВ,а я голову ломал.
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