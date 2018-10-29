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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Зеленский идет в президенты? Что это было и кто поддержит ''слугу народа''

7.7тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен, лидер студии “Квартал 95” Владимир Зеленский намекнул на поход на выборы президента Украины в 2019 году. На концерте своего шоу артист посвятил этой теме отдельный номер. Правда, в присущей себе творческой манере так прямо и не сказал, будет ли он бороться за кресло главы государства.

Что значит заявление Зеленского, кто за ним стоит и есть ли у него шансы на победу — разбирался OBOZREVATEL.

Да или нет?

В субботу, 27 октября, в эфир вышел еженедельный концерт “Квартала 95”. В рамках одного из номеров, глава студии Владимир Зеленский поделился со зрителями в зале своими мыслями о возможном президентстве. Со сцены он начал иронично взвешивать все “за” и “против” такого шага.

"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!" — сказал в шутливой форме Зеленский.

Далее шоумен задался вопросом, есть ли у него необходимые 2,5 миллиона гривен для регистрации своей кандидатуры. Затем, вместе с другими актерами "Студии" Зеленский представил, что изменилось бы в случае избрания его президентом Украины. При этом комики также поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть его лидером государства.

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Стоит отметить, что выступление Зеленского и команды проходило в формате обычного сценического номера, который ничем не отличается от других. Но есть одно но. На фоне нарастающей политической напряженности, неоднозначный ответ Владимира Зеленского вызвал бурную реакцию как у СМИ, так и у украинцев. Особой остроты вопросу придают и каминг-ауты украинских политиков, которые один за другим объявляют о президентских амбициях. По предварительным подсчетам, в Украине уже есть не менее 3-х десятков потенциальных участников президентской гонки.

За комментарием касательно выдвижения шоумена на пост президента OBOZREVATEL обратился к пресс-секретарю студии "Квартал 95" Татьяне Руденко. По ее словам, монолог на сцене - это часть шоу.

"Монолог Владимира Зеленского в "Вечернем квартале" — это монолог проекта. В этой части программы все сказано", — коротко прокомментировала выступление Руденко

Есть ли шансы

Опрошенные OBOZREVATEL социологи сходятся во мнении, что у Владимира Зеленского есть неплохие шансы попасть во второй тур президентской гонки.

Нынешняя интрига, по мнению социолога Дмитрия Дмитрука, играет на руку команде шоумена. Ведь в такой позиции Зеленский уходит от прямого удара конкурентов, при этом оставляя за собой возможность критиковать всех подряд.

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“Если он примет участие в выборах — у него будет стратегия короткой кампании. Будет поздний старт для того, чтобы как можно меньше навлечь на себя критики и негатива. Его сегодняшняя позиция очень выгодная, ведь он вроде вне выборов и имеет возможность критиковать всех других кандидатов. Не делая официального заявления, он не получает негатива в свой адрес. Ни один штаб кандидата не будет работать против него до момента, пока он официально не объявит об участии”, - пояснил Дмитрук.

Главное преимущество Зеленского — отсутствие политического прошлого, а также высокая узнаваемость среди всех категорий населения. Вдобавок, в аккурат к предвыборной кампании на одном из ведущих телеканалов будет показан 3-й сезон сериала “Слуга народа”, где Зеленский играет честного и принципиального президента Украины Василя Голобородька. Именно с этим образом и ассоциируют шоумена в политической плоскости.

Зеленский идет в президенты? Что это было и кто поддержит ''слугу народа''

Владимир Зеленский в роле Василия Голобородько

Телекритика (кадр из фильма)

Однако, как считает эксперт социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович, образ честного Василия Голобородька хоть и дает большой плюс шоумену, но не гарантирует победы.

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“Восприятие Зеленского - это реакция на его сериал “Слуга народа”. Конечно, это основа, определенный образ Голобородько. В определенной части люди и будут голосовать так. Сможет ли он как Владимир Зеленский убедить избирателя, что он таким и будет, зависит только от него”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL специалист.

Зеленский идет в президенты? Что это было и кто поддержит ''слугу народа''

Стоит отметить, что по информации OBOZREVATEL, в Администрации президента также всерьез относятся к участию Владимира Зеленского в выборах 2019 года. В АП уверены, что он будет главным конкурентом нынешнего президента на ряду с лидером партии “Батьківщина” Юлией Тимошенко.

В нынешней ситуации команде “Слуги народа” есть над чем работать. Среди основных минусов кандидатуры главы “Квартала 95” — сильные игроки на одном электоральном поле. Главный конкурент Зеленского — певец Святослав Вакарчук, также держит интригу и прямо не заявляет об участии в президентской кампании. В случае его выдвижения, главная движущая сила обоих кандидатов - молодежь, может быть поделена на два лагеря. Кроме того, электорат Зеленского пересекается с Анатолием Гриценко и Олегом Ляшко, что также создает определенные проблемы.

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“У него электорат не только молодежь, а и люди от 30 до 45 лет. Они ходят на выборы регулярнее. Правда, основная масса его голосов будет именно от молодежи и их будет очень сложно мобилизовать. Вот эти флешмобы, которые он организовывает и являются пробными камнями, чтобы посмотреть насколько хорошо он сможет их мобилизовать и поднять на выборы”, — пояснил OBOZREVATEL социолог Дмитрук.

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Еще один минус — отсутствие денег на масштабную кампанию. Именно поэтому Зеленскому часто и закидывают зависимость от олигарха Игоря Коломойского, который является владельцем телеканала, где транслируется шоу “Квартал 95”. Такие обвинения сильно задели и самого шоумена, который высмеял их в крайнем выпуске.

"2,5 миллиона гривен у меня есть. Но не для такой сомнительной истории. Поэтому нужно будет где-то найти эти деньги. Причем все журналисты начали писать, что эти деньги мне даст именно Коломойский. И это очень обидно. Типа я могу спросить у кого угодно, но даст мне только Коломойский. И причем все так уверенно говорят, как будто бы лично спросили у Коломойского: "Вы дадите Зеленскому или нет?" – и он сказал: "Вове? Конечно. Двери от моей тумбочки всегда открыты". Но, ребята, если бы вы лично знали Коломойского, вы бы поняли, что он стал Коломойским не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен, а совсем наоборот. Он вряд ли даст деньги туда, откуда они ему вряд ли вернутся", — сказал актер.

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При этом гипотетически Владимир Зеленский может попросить деньги у представителей любой из олигархических групп. В случае дальнейших успехов и высоких рейтингов, желающие найдутся. Правда, как объяснить украинцам такой шаг — вопрос открытый.

Еще один вызов для “Квартала 95” — отсутствие реальной команды профессионалов. В случае даже 2-х месячной борьбы, группа из влиятельных, обученных и подготовленных к работе людей будет достаточно важным фактором. А в случае победы — именно это и станет опорой для будущей работы. Ведь на данный момент не известна ни программа, ни вектор развития, ни основные посылы.

Зеленский идет в президенты? Что это было и кто поддержит ''слугу народа''

Команда "Квартал 95"

Viva

Оценивая нынешнюю позицию Зеленского, стоит не отбрасывать и тот факт, что интрига перед выборами может быть продуманным рекламным ходом. Выборы 2019 года — отличная площадка для раскрутки "Квартала", сериала "Слуга народа" и лично персоны Зеленского. Учитывая, что каждая фраза актера моментально подхватывается всеми СМИ - внимание украинцев к творчеству группы может сохраниться как минимум до конца года.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Владимир Зеленский
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мерзкий сайт..модеатор размещает только комментарии украинцев
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Fox Allen
Fox Allen
Andreevski Andrey, это было бы замечательно если бы было так. Тогда мы могли бы спокойно общаться со своими соотечественниками, а не наблюдать всяких мокшанских недоумков прибегающих просто посрать в каментах.
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