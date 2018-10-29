Зеленский идет в президенты? Что это было и кто поддержит ''слугу народа''

Украинский шоумен, лидер студии “Квартал 95” Владимир Зеленский намекнул на поход на выборы президента Украины в 2019 году. На концерте своего шоу артист посвятил этой теме отдельный номер. Правда, в присущей себе творческой манере так прямо и не сказал, будет ли он бороться за кресло главы государства.

Что значит заявление Зеленского, кто за ним стоит и есть ли у него шансы на победу — разбирался OBOZREVATEL.

Да или нет?

В субботу, 27 октября, в эфир вышел еженедельный концерт “Квартала 95”. В рамках одного из номеров, глава студии Владимир Зеленский поделился со зрителями в зале своими мыслями о возможном президентстве. Со сцены он начал иронично взвешивать все “за” и “против” такого шага.

"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!" — сказал в шутливой форме Зеленский.

Далее шоумен задался вопросом, есть ли у него необходимые 2,5 миллиона гривен для регистрации своей кандидатуры. Затем, вместе с другими актерами "Студии" Зеленский представил, что изменилось бы в случае избрания его президентом Украины. При этом комики также поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть его лидером государства.

Стоит отметить, что выступление Зеленского и команды проходило в формате обычного сценического номера, который ничем не отличается от других. Но есть одно но. На фоне нарастающей политической напряженности, неоднозначный ответ Владимира Зеленского вызвал бурную реакцию как у СМИ, так и у украинцев. Особой остроты вопросу придают и каминг-ауты украинских политиков, которые один за другим объявляют о президентских амбициях. По предварительным подсчетам, в Украине уже есть не менее 3-х десятков потенциальных участников президентской гонки.

За комментарием касательно выдвижения шоумена на пост президента OBOZREVATEL обратился к пресс-секретарю студии "Квартал 95" Татьяне Руденко. По ее словам, монолог на сцене - это часть шоу.

"Монолог Владимира Зеленского в "Вечернем квартале" — это монолог проекта. В этой части программы все сказано", — коротко прокомментировала выступление Руденко

Есть ли шансы

Опрошенные OBOZREVATEL социологи сходятся во мнении, что у Владимира Зеленского есть неплохие шансы попасть во второй тур президентской гонки.

Нынешняя интрига, по мнению социолога Дмитрия Дмитрука, играет на руку команде шоумена. Ведь в такой позиции Зеленский уходит от прямого удара конкурентов, при этом оставляя за собой возможность критиковать всех подряд.

“Если он примет участие в выборах — у него будет стратегия короткой кампании. Будет поздний старт для того, чтобы как можно меньше навлечь на себя критики и негатива. Его сегодняшняя позиция очень выгодная, ведь он вроде вне выборов и имеет возможность критиковать всех других кандидатов. Не делая официального заявления, он не получает негатива в свой адрес. Ни один штаб кандидата не будет работать против него до момента, пока он официально не объявит об участии”, - пояснил Дмитрук.

Главное преимущество Зеленского — отсутствие политического прошлого, а также высокая узнаваемость среди всех категорий населения. Вдобавок, в аккурат к предвыборной кампании на одном из ведущих телеканалов будет показан 3-й сезон сериала “Слуга народа”, где Зеленский играет честного и принципиального президента Украины Василя Голобородька. Именно с этим образом и ассоциируют шоумена в политической плоскости.

Владимир Зеленский в роле Василия Голобородько Телекритика (кадр из фильма)

Однако, как считает эксперт социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович, образ честного Василия Голобородька хоть и дает большой плюс шоумену, но не гарантирует победы.

“Восприятие Зеленского - это реакция на его сериал “Слуга народа”. Конечно, это основа, определенный образ Голобородько. В определенной части люди и будут голосовать так. Сможет ли он как Владимир Зеленский убедить избирателя, что он таким и будет, зависит только от него”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL специалист.

Стоит отметить, что по информации OBOZREVATEL, в Администрации президента также всерьез относятся к участию Владимира Зеленского в выборах 2019 года. В АП уверены, что он будет главным конкурентом нынешнего президента на ряду с лидером партии “Батьківщина” Юлией Тимошенко.

В нынешней ситуации команде “Слуги народа” есть над чем работать. Среди основных минусов кандидатуры главы “Квартала 95” — сильные игроки на одном электоральном поле. Главный конкурент Зеленского — певец Святослав Вакарчук, также держит интригу и прямо не заявляет об участии в президентской кампании. В случае его выдвижения, главная движущая сила обоих кандидатов - молодежь, может быть поделена на два лагеря. Кроме того, электорат Зеленского пересекается с Анатолием Гриценко и Олегом Ляшко, что также создает определенные проблемы.

“У него электорат не только молодежь, а и люди от 30 до 45 лет. Они ходят на выборы регулярнее. Правда, основная масса его голосов будет именно от молодежи и их будет очень сложно мобилизовать. Вот эти флешмобы, которые он организовывает и являются пробными камнями, чтобы посмотреть насколько хорошо он сможет их мобилизовать и поднять на выборы”, — пояснил OBOZREVATEL социолог Дмитрук.

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Еще один минус — отсутствие денег на масштабную кампанию. Именно поэтому Зеленскому часто и закидывают зависимость от олигарха Игоря Коломойского, который является владельцем телеканала, где транслируется шоу “Квартал 95”. Такие обвинения сильно задели и самого шоумена, который высмеял их в крайнем выпуске.

"2,5 миллиона гривен у меня есть. Но не для такой сомнительной истории. Поэтому нужно будет где-то найти эти деньги. Причем все журналисты начали писать, что эти деньги мне даст именно Коломойский. И это очень обидно. Типа я могу спросить у кого угодно, но даст мне только Коломойский. И причем все так уверенно говорят, как будто бы лично спросили у Коломойского: "Вы дадите Зеленскому или нет?" – и он сказал: "Вове? Конечно. Двери от моей тумбочки всегда открыты". Но, ребята, если бы вы лично знали Коломойского, вы бы поняли, что он стал Коломойским не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен, а совсем наоборот. Он вряд ли даст деньги туда, откуда они ему вряд ли вернутся", — сказал актер.

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При этом гипотетически Владимир Зеленский может попросить деньги у представителей любой из олигархических групп. В случае дальнейших успехов и высоких рейтингов, желающие найдутся. Правда, как объяснить украинцам такой шаг — вопрос открытый.

Еще один вызов для “Квартала 95” — отсутствие реальной команды профессионалов. В случае даже 2-х месячной борьбы, группа из влиятельных, обученных и подготовленных к работе людей будет достаточно важным фактором. А в случае победы — именно это и станет опорой для будущей работы. Ведь на данный момент не известна ни программа, ни вектор развития, ни основные посылы.

Команда "Квартал 95" Viva

Оценивая нынешнюю позицию Зеленского, стоит не отбрасывать и тот факт, что интрига перед выборами может быть продуманным рекламным ходом. Выборы 2019 года — отличная площадка для раскрутки "Квартала", сериала "Слуга народа" и лично персоны Зеленского. Учитывая, что каждая фраза актера моментально подхватывается всеми СМИ - внимание украинцев к творчеству группы может сохраниться как минимум до конца года.