"Я не знал!" Зеленский открестился от скандала с гражданством Абромавичуса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства Айвараса Абромавичуса до назначения его главой государственного концерна "Укрборонпром".

Во время визита в Литву глава украинского государства призвал нарушителя сдать паспорт, передает lrytas.lt .

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность, потому что он не является государственным служащим" , – отметил Зеленский.

Зеленский открестился от скандала с Абромавичусом

Однако, его словам, факт назначения "не оправдывает ситуацию" с наличием двойного гражданства.

"Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве заявили, что Абромавичус грубо нарушил Закон о гражданстве Литовской Республики и должен быть лишен паспорта.

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