Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Я не знал!" Зеленский открестился от скандала с гражданством Абромавичуса

4.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства Айвараса Абромавичуса до назначения его главой государственного концерна "Укрборонпром".

Во время визита в Литву глава украинского государства призвал нарушителя сдать паспорт, передает lrytas.lt .

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность, потому что он не является государственным служащим" , – отметил Зеленский.

Новости
"Вот это зашквар!" Дубинский обвинил главу "Укроборонпрома" в серьезном нарушении

Зеленский открестился от скандала с Абромавичусом

Зеленский открестился от скандала с Абромавичусом

Однако, его словам, факт назначения "не оправдывает ситуацию" с наличием двойного гражданства.

"Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве заявили, что Абромавичус грубо нарушил Закон о гражданстве Литовской Республики и должен быть лишен паспорта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Айварас Абромавичус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
38
22
Смешно
1
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
"...мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона..." О как! Т.е. могли взять и профессионального преступника! Клоун хоть понимает что бормочет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Хе-хе . Укроклоунада
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Ну, да, оборонпром это не госслужащие, конечно..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги