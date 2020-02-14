Зеленский не внес в декларацию поездку в Оман: НАПК начало проверку

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским расходов на поездку в Оман в свою декларацию.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, ссылаясь на ответ НАПК на его депутатское обращение.

"Национальное агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", – говорится в ответе НАПК.

Telegram/ ГОНЧАРЕНКО

Согласно документу, после обработки запрошенных данных Нацагентство, "при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции".

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж будем ждать новостей", – написал Гончаренко.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что Зеленский для возвращения из Омана в Киев 8 января якобы использовал тот же борт, которым накануне в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Офисе президента информацию опровергли.

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