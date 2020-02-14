Зеленский не внес в декларацию поездку в Оман: НАПК начало проверку

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским расходов на поездку в Оман в свою декларацию.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, ссылаясь на ответ НАПК на его депутатское обращение.
"Национальное агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", – говорится в ответе НАПК.
Telegram/ ГОНЧАРЕНКО
Согласно документу, после обработки запрошенных данных Нацагентство, "при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции".
"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж будем ждать новостей", – написал Гончаренко.
Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что Зеленский для возвращения из Омана в Киев 8 января якобы использовал тот же борт, которым накануне в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Офисе президента информацию опровергли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
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