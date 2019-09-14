Зеленский не послушался: Чалый объяснил, почему еще не состоялась встреча с Трампом

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом мог бы состояться сразу после инаугурации, если бы в Офисе президента прислушивались к советам посольства Украины в США.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу", - отметил он.

Зеленский и Трамп

При этом Чалый не рассказал, о каких именно советах идет речь. "Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться", - сказал он.

"Будет короткая встреча в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - подчеркнул Чалый.

По его словам, в июле во время своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита, и собственно с этого периода подготовкой визита посольство не занимается.

"Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил Банковой", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в период с 23 по 26 сентября в США.

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