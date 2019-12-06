"Хочется верить!" Зеленский назвал главное ожидание от встречи "нормандии"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в сильной позиции на саммите в "нормандском формате" во Франции, который запланирован на 9 декабря.

Об этом украинский лидер сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он обратил внимание на то, что Украина уже достигла в переговорном процессе с российской стороной, в частности, разведения сил и средств на Донбассе и обмена пленными и политзаключенными.

Владимир Зеленский Скрин видео

"Я ничего не боюсь... 20 раз говорили о том, что будет прекращен огонь и 20 раз это закончилось ничем. Поэтому для меня самое главное не то, с чем я поеду [на саммит], а результат, с чем я вернусь домой в родную Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, на что особенно будет обращать внимание на встрече. "Я хочу точно понимать, что если мы идем по "Минску", то – обмен (сколько, "всех на всех", потому что вы знаете, там есть списки согласованных и не согласованных, сколько людей мы можем вернуть домой и когда). Второй вопрос – кто несет ответственность за [срыв] прекращение огня", – сказал президент.

"Мне очень хочется верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать", – добавил он.

Зеленский отметил, что хочет вернуться со встречи с "конкретным результатом". "Но встреча – уже победа, ведь с 2016 года не было диалога, а значит не было даже возможности говорить о прекращении войны", – напомнил он.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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