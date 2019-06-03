Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник, 3 июля (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"5 июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал он.

Владимир Зеленский скриншот видео

Владимир Зеленский и Леонид Кучма скриншот видео

Леонид Кучма скриншот видео

Зеленский подчеркнул, что на заседании будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - заявил он.

Президент добавил, что встречался с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. "Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса", - отметил он.

В свою очередь Кучма заявил, что не мог не согласиться с предложением Зеленского.

"Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность - сделать свой взнос. Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября 2018 года Кучма официально ушел с поста представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, его заменил Руслан Демченко.

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