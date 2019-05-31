Зеленский назначит в СБУ людей Коломойского и Авакова: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.
Речь, по данным источника "Страны" в окружении главы государства, идет о Виталии Бунечко, Олеге Козловском и Алексее Петрове.
Владимир Зеленский
24 канал
Полковника Бунечко называют человеком Игоря Коломойского. Его родной брат Вячеслав занимает пост начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных делах с НАБУ.
Сам Виталий Бунечко был фигурантом коррупционных скандалов. В частности, его обвиняли в 2015 году в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".
Бунечко, по данным издания, прочат место заместителя главы СБУ Олега Фролова (он курирует Департамент оперативно-технических мероприятий, который обеспечивает "прослушку").
Олег Козловский - человек Авакова.
С марта 2015 года до 2018, когда АТО преобразовалась в ООС, Козловский был начальником луганского областного СБУ.
С сентября прошлого года Козловский становится руководителем Департамента оперативной поддержки Нацполиции (нечто вроде разведки в полиции).
А в январе Аваков назначил его замглавы полиции. В заявлении ведомства говорилось, что благодаря департаменту, созданному Козловским, были предупреждены многие фальсификации на выборах-2019.
Алексей Петров - глава контрразведки СБУ. По информации издания, он участвовал в фабрикации политических дел - в частности, против "Страны" за материалы об отдыхе Порошенко на Мальдивах.
"Петрову в тюрьму пора, а не на повышение. Это тот кадр, который ввел в широкое употребление провокации по тяжелым статьям", - писал о генерале бывший глава пресс-службы СБУ Станислав Речинский.
Тем временем, 31 мая Зеленский издал указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.
Так, он освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова и отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Также президент уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 мая Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.
Накануне президент внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
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