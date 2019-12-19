Зеленский назначил нового посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Об этом говорится в указе главы государства №911/2019, передает пресс-служба ОПУ.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", – говорится в документе.

Отметим, что указом №910/2019 Зеленский уволил Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Ямайке.

Добавим, что новым Постоянным представителем Украины при ООН президент указом №916/2019 назначил Сергея Кислицу.

Владимир Ельченко

Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. В 1981 году Ельченко окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Т. Шевченко.

Дипломатическую карьеру в протокольном отделе МИД УССР Ельченко начал сразу по окончании вуза. С 1986 года работал вторым секретарем украинского представительства в ООН.

В 90-х годах в Киеве занимал пост первого секретаря международных организаций МИД Украины. С 1997 по 2001 год Ельченко занимал пост постоянного представителя Украины в ООН.

Владимир Ельченко

В 2000-2001 Ельченко был заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко. Позже несколько лет работал в секретариате МИД, был секретарем министерства, а в 2003-2005 – первым замом министра Константина Грищенко.

5 года пять лет был послом Украины в Австрии, с 2010 по 2015 год занимал должность посла Украины в России. В том же году снова стал постпредом Украины в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с поста посла Украины в США.

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