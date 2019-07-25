Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину: кто она

43.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу.

Об этом свидетельствует указ №553/2019 от 24 июля. До февраля 2018 года она работала в прокуратуре Киева замначальника управления надзора в уголовном производстве.

Новости
Зеленский провел перестановки в СНБО: кого назначил

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

Образование Сляднева получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Екатерина Сляднева

Екатерина Сляднева

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Зеленский Владислав Бухарев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
297
73
Смешно
31
Интересно
45
Печально
74
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
Google платиtть $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
И кто с такой в разведку будет ходить? Уже назначили? Или от желающих отбоя нет? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соснова Лариса
Соснова Лариса
ну что сказать де*ил
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel