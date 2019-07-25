Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину: кто она

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу.
Об этом свидетельствует указ №553/2019 от 24 июля. До февраля 2018 года она работала в прокуратуре Киева замначальника управления надзора в уголовном производстве.
"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.
Образование Сляднева получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.
Екатерина Сляднева
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Как сообщал OBOZREVATEL, новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев.
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